Новиков: «Панарин — это какое-то явление в мировом хоккее»

Бывший главный тренер «Лады» Юрий Новиков поделился мнением о форварде «Рейнджерс» Артемии Панарине.

«Я до сих пор не могу понять, что же такое Панарин, откуда он вообще взялся и как он играет. Это какое-то явление в мировом хоккее, и это было понятно еще по тем временам, когда Брагин вызывал Артемия в сборную России. У него уникальный бросок, который при этом и не очень-то сильный», — приводит слова Новикова RT.

В нынешнем сезоне 32-летний Панарин провел 57 матчей, в которых набрал 78 (32+46) очков.

«Рейнджерс» занимают 2-е место в Восточной конференции, набрав 79 очков в 57 играх.

24 февраля нью-йоркцы сыграют с «Филадельфией» в рамках регулярного сезона НХЛ. Матч пройдет в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр». Начало — в 23.00 мск.