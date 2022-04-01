Юбердо установил новый рекорд результативности сезона среди левых форвардов

Форвард «Флориды» Джонатан Юбердо отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:0).

28-летний канадец отметился результативной передачей. Таким образом, на счету Юбердо 71 ассист в текущем сезоне — это рекорд среди левых форвардов. В сезоне-1992/93 Джо Джуно из «Питтсбурга» сделал 70 результативных передач.

В текущем сезоне Юбердо провел 67 матчей, в которых набрал 94 (23+71) очка.