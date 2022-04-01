«Анахайм» проиграл «Далласу». Радулов набрал 4 минуты штрафа

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«Анахайм» на своем льду проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. «Дакс» потерпели 11-е поражение подряд.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов результативными действиями не отметился. Он заработал 4 минуты штрафного времени.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Даллас» — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Сутер — 5 (бол., Сегин, Петерсон), 9:59 — 0:1. Драйсдейл — 4 (Хенрик, Кэррик), 39:20 — 1:1. Секера — 1, 55:51 — 1:2. Шаттенкирк — 8 (Вааканайнен, Терри), 56:39 — 2:2. Бенн — 18 (Хейсканен), 60:53 — 2:3.

Вратари: Гибсон — Эттингер.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 23 (4+6+12+1) — 35 (14+9+10+2).

Наши: — - Наместников (13.35/2/0), Радулов (13.40/2/-1).

1 апреля. Анахайм. Honda Center. 12385 зрителей.