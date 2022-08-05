«Сан-Хосе» подписал новый контракт с Ферраро на 13 миллионов долларов

«Сан-Хосе» объявил о подписании нового контракта с защитником Марио Ферраро.

По информации CapFriendly, 23-летний канадец заключил с «Шаркс» четырехлетнее соглашение на 13 миллионов долларов. Средняя зарплата игрока составит 3,25 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Ферраро сыграл 63 матча в НХЛ и набрал 14 (2+12) очков.