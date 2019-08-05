"Язык – это самое главное". Шумаков - про игру в Северной Америке

Форвард "Авангарда" Сергей Шумаков в интервью "СЭ" рассказал о скандальном уходе из ЦСКА, скитаниях по Америке и тяжелой жизни в Челябинской области.

– Вернувшись, вы говорили, что понимали: после травмы в "Херши" вам играть не дадут.

– Да мне даже в "Херши" с самого начала толком не давали играть. Сначала поставили во второе звено. Потихоньку вкатывался, в одном матче забил две. Счет 3:5, мы проигрываем, отыгрываться надо, но меня за десять минут до конца сажают на лавку. Даже не объяснили за что и почему. Думаю: "Ну вроде два гола забил, что ж еще нужно-то?". А на следующий матч вышел в четвертом звене с чекерами. Как раз там палец и сломал.

– Неужели не сказали, почему посадили?

– Нет. Хотя тренеры говорили, чтобы мы подходили, общались. Но я еще раз говорю, что незнание английского очень важно. И оно сказалось.

– Когда в четвертом звене оказались, не захотелось сразу свалить?

– Такие мысли много раз в голову приходили, не пора ли домой.

– Именно в "Херши"?

– Да. Там тяжело. Даже в плане жизни, особенно без языка. Язык – это самое главное. Три или четыре месяца там прожил и только с Самсоновым разговаривал. Ну и с Биндулисом. Больше и не с кем поговорить.

– Вы пытались английский учить?

– Да. Была русская женщина, у нее сын хоккеем занимается. Она постоянно помогала, когда надо с тренером поговорить, просто в быту проблемы решить. И она нас с Самсоновым подтягивала в английском.

– Что-то запомнили?

– Да так. Какие-то хоккейные термины выучил. Мне теперь намного легче понимать Боба.

– С Хартли один на один не сможете поговорить?

– Наверное, нет. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

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