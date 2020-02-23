Двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр высказался об очередном достижении Александра Овечкина. Российский капитан «Вашингтона» отличился в игре с «Нью-Джерси», забив 700-ю шайбу в НХЛ. Он стал восьмым хоккеистом, достигшим этой отметки. На счету Ягра 766 голов, лидирует Уэйн Гретцки (894).

— Когда я уехал играть в Россию, я знал, что вряд ли добавлю что-то в свою статистику в НХЛ. Но сейчас не только мой, но даже рекорд Гретцки в опасности, — цитирует официальный сайт НХЛ Ягра. — Если он останется в НХЛ и сохранит страсть к игре, то сможет сделать это. Рекорды нужны, чтобы их можно было побить, ведь так? И Овечкин всегда был хоккеистом, который делал все для побед своей команды, он заслуживает этого. У него огромный талант, он отличный пример для подражания другим хоккеистам.

Ягр в 2008 году перешел в «Авангард», а в 2011-м вернулся в НХЛ, где выступал до 2018 года и стал вторым в истории бомбардиром лиги после Гретцки. С 2018 года хоккеист, которому на днях исполнилось 48 лет, защищает цвета чешского «Кладно».