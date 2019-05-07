Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекяляйнен прокомментировал ситуацию с будущим форварда Артемия Панарина и голкипера Сергея Бобровского​. Летом оба игрока станут неограниченно свободными агентами.

– У нас хорошая команда, отличный город и франшиза. Я думаю, что это должно убедить кого-нибудь остаться здесь, – приводит слова Кекяляйнена журналист Брайан Хеджер. – У нас есть команда-победитель, и я думаю, что мы можем развивать ее дальше. Если этого будет не достаточно, то тогда я даже не знаю.

В следующем сезоне у нас будет команда, в которой выступают игроки, которые хотят быть здесь. Они хотят быть "синими мундирами" и гордятся тем, что играют за "Коламбус". Тем, кто не хочет оставаться здесь, ну, удачи.

"Коламбус" впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли, где по результатам шести матчей уступил "Бостону"​ (2-4).