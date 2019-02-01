Яковлев потерял лезвие в игре с "Рейнджерс" и играл на коленях

Необычная ситуация случилась с российским защитником "Нью-Джерси" Егором Яковлевым во время матча с "Рейнджерс": он потерял лезвие с конька и вынужден был доиграть отрезок на коленях.

Неприятный случай произошел с игроком в первом периоде встречи. Он потерял лезвие у своих ворот в ситуации, когда его команда оборонялась. Почти минуту Егор был вынужден отыграть на коленях, так как не мог встать.

Яковлев вышел на лед впервые с 10 декабря 2018 года. Всего в текущем сезоне он сыграл 12 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативных передачи при показателе полезности "-4".

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