Ягр считает, что внес вклад в победу "Вашингтона" в Кубке Стэнли. И вот почему

Второй бомбардир в истории НХЛ Яромир Ягр пошутил, что внес свой вклад в победу "Вашингтона" в Кубке Стэнли-2018. Форвард считает, что из-за его плохой игры "Кэпиталз" показали слабые результаты в начале 2000-х, благодаря чему смогли задрафтовать в 2004 году под номером 1 Александра Овечкина. Российский форвард внес ключевой вклад в первую в истории победу "Вашингтона" в Кубке Стэнли.

"Болельщики "Кэпс". Простите, что это не сработало, но я выложился по максимуму. Спустя 18 лет нам стоит смотреть на это с позитивной точки зрения. Если бы я играл очень хорошо, у вас бы никогда не появилось шанса задрафтовать Ови. И вы, скорей всего, не выиграли бы Кубок Стэнли в прошлом году. Не благодарите!" - написал Ягр в Instagram.

47-летний чех выложил фото 18-летней давности, когда был обменян из "Питтсбурга" в "Вашингтон". За столичный клуб он провел два с половиной сезона, набрав 201 (83+118) очко в 190 играх регулярного чемпионата. По ходу сезона-2003/04 Ягр был обменян в "Рейнджерс".