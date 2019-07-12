Ягр считает, что внес вклад в победу "Вашингтона" в Кубке Стэнли. И вот почему

Второй бомбардир в истории НХЛ Яромир Ягр пошутил, что внес свой вклад в победу "Вашингтона" в Кубке Стэнли-2018. Форвард считает, что из-за его плохой игры "Кэпиталз" показали слабые результаты в начале 2000-х, благодаря чему смогли задрафтовать в 2004 году под номером 1 Александра Овечкина. Российский форвард внес ключевой вклад в первую в истории победу "Вашингтона" в Кубке Стэнли.
"Болельщики "Кэпс". Простите, что это не сработало, но я выложился по максимуму. Спустя 18 лет нам стоит смотреть на это с позитивной точки зрения. Если бы я играл очень хорошо, у вас бы никогда не появилось шанса задрафтовать Ови. И вы, скорей всего, не выиграли бы Кубок Стэнли в прошлом году. Не благодарите!" - написал Ягр в Instagram.
47-летний чех выложил фото 18-летней давности, когда был обменян из "Питтсбурга" в "Вашингтон". За столичный клуб он провел два с половиной сезона, набрав 201 (83+118) очко в 190 играх регулярного чемпионата. По ходу сезона-2003/04 Ягр был обменян в "Рейнджерс".
Caps fans. Sorry it didn’t work out, but I try my best. After 18 years we should look the positive way. If I would play very good , you would never had a chance to draft OVI. And you would probably didn’t win the cup last year😀👍........ you welcome😎 11.7.2001 jsem byl poprvé trejdovám z Pittsburgu do Washingtonu. Má 1 sezóna za Caps prý byla hrozná 😳, ale i tak jsem byl 5 v bodování a to jsem vynechal 13 utkání 😀💪🇨🇿 ......nevím no, CHVÁLA JE PŘÍJEMNÁ , KRITIKA POTŘEBNÁ - Jaromir Jagr #jagr #caps