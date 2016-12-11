Вячеслав Фетисов: "Существует риск, что МОК больше не пустит игроков НХЛ на Олимпиаду"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов уверен, что руководителям НХЛ нужно серьезно подумать об участии своих игроков на предстоящих Олимпийских играх в Корее-2018. Отметим, что большинство руководителей клубов лиги не хотят отпускать своих игроков на международные соревнования посреди сезона.
– Думаю, что игроки НХЛ выступят в Корее, – цитирует "Р-Спорт" Фетисова. – МОК – это не та организация, куда можно сегодня зайти, а завтра выйти. Существует риск, что МОК вообще больше никогда не пустит игроков НХЛ на Олимпиаду в случае отказа. Думаю, что НХЛ все грамотно взвесит и примет решение участвовать.
Werewolf
gretzkyfan Если так, то вал наших нхловцев в год Олимпиады может быть большим._________Думаешь? Бросят комфорт проживания, комфорт игры, хорошие деньги и поедут на Родину????? Шутник......Некоторых, как Овечкина, отпустят сами владельцы. Остальные будут играть и сопеть в две дырки. Повалят только те, кто не смог твердо в основном составе закрепиться.
22:25 11 декабря
gretzkyfan
Если так, то вал наших нхловцев в год Олимпиады может быть большим.
19:59 11 декабря