Вратарь «Торонто» Самсонов повторил рекорд клуба, установленный 88 лет назад

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 24 из 25 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:1).

Самсонов одержал 21 победу в первых 30 матчах сезона-2022/23. Это является повторением рекорда Джорджа Хэйнсуорта, установленного 88 лет назад (сезон-1934/35).

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Самсонов проводит первый сезон за «Торонто», он перешел в команду летом 2022 года после того, как «Вашингтон» не стал продлевать с ним контракт.