Российский вратарь «Торонто» Самсонов номинирован на награду «Билл Мастертон Трофи»
Голкипер «Торонто» Илья Самсонов номинирован на премию «Билл Мастертон Трофи», сообщается на сайте The Hockey News.
Награда вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Победитель определяется голосованием членов Ассоциации журналистов. В прошлом году премию получил «Питтсбурга» Крис Летанг.
В январе россиянин прошел процедуру драфта отказов. 10 дней он работал с фарм-клубом «Торонто». После возвращения в НХЛ вратарь улучшил свою игру, продемонстрировав сильный менталитет.
В текущем сезоне 27-летний Самсонов провел 36 матчей и одержал 21 победу.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|76
|51
|25
|106
|2
|Каролина
|76
|47
|29
|101
|3
|Айлендерс
|76
|34
|42
|83
|4
|Филадельфия
|76
|36
|40
|83
|5
|Вашингтон
|75
|36
|39
|82
|6
|Питтсбург
|76
|35
|41
|81
|7
|Нью-Джерси
|76
|36
|40
|76
|8
|Коламбус
|76
|25
|51
|62
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|77
|45
|32
|105
|2
|Флорида
|77
|48
|29
|101
|3
|Торонто
|75
|43
|32
|95
|4
|Тампа-Бэй
|76
|43
|33
|93
|5
|Детройт
|75
|37
|38
|82
|6
|Баффало
|76
|36
|40
|77
|7
|Оттава
|75
|33
|42
|70
|8
|Монреаль
|75
|29
|46
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|76
|48
|28
|105
|2
|Колорадо
|76
|48
|28
|102
|3
|Виннипег
|76
|46
|30
|98
|4
|Нэшвилл
|76
|44
|32
|92
|5
|Сент-Луис
|76
|40
|36
|84
|6
|Миннесота
|75
|36
|39
|82
|7
|Аризона
|75
|31
|44
|67
|8
|Чикаго
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|76
|47
|29
|102
|2
|Эдмонтон
|74
|45
|29
|95
|3
|Вегас
|75
|42
|33
|92
|4
|Лос-Анджелес
|76
|40
|36
|91
|5
|Сиэтл
|75
|31
|44
|75
|6
|Калгари
|75
|34
|41
|73
|7
|Анахайм
|76
|25
|51
|54
|8
|Сан-Хосе
|75
|17
|58
|42
|5.04
|02:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|4 : 7
|5.04
|02:00
|
Оттава – Флорида
|0 : 6
|5.04
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|2 : 4
|5.04
|02:00
|
Каролина – Бостон
|1 : 4
|5.04
|02:00
|
Вашингтон – Питтсбург
|1 : 4
|5.04
|03:00
|
Нэшвилл – Сент-Луис
|6 : 3
|5.04
|03:00
|
Виннипег – Калгари
|5 : 2
|5.04
|03:00
|
Миннесота – Колорадо
|2 : 5
|5.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|1 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|75
|133
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|76
|130
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|126
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|74
|63
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|73
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|77
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Артур Силов
Ванкувер
|2
|1.5