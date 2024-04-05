Российский вратарь «Торонто» Самсонов номинирован на награду «Билл Мастертон Трофи»

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов номинирован на премию «Билл Мастертон Трофи», сообщается на сайте The Hockey News.

Награда вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Победитель определяется голосованием членов Ассоциации журналистов. В прошлом году премию получил «Питтсбурга» Крис Летанг.

В январе россиянин прошел процедуру драфта отказов. 10 дней он работал с фарм-клубом «Торонто». После возвращения в НХЛ вратарь улучшил свою игру, продемонстрировав сильный менталитет.

В текущем сезоне 27-летний Самсонов провел 36 матчей и одержал 21 победу.