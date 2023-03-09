Вратарь «Миннесоты» Флери признан первой звездой дня в НХЛ

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (4:2) 38-летний канадец отразил 46 из 48 бросков.

Второй звездой дня стал нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер, который сделал дубль в игре с «Анахаймом» (3:2).

Третья звезда дня — форвард «Детройта» Доминик Кубалик, забросивший победную шайбу в матче против «Чикаго» (4:3).