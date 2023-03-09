«Сент-Луис» обменял форварда Анджело в «Нжшвилл»

Форвард системы «Сент-Луиса» Энтони Анджело перешел в «Нэшвилл», сообщается на официальном сайте клуба.

«Блюзмены» обменяли 27-летнего американца на будущие предложения.

В текущем сезоне Анджело провел 45 матчей в АХЛ, в которых набрал 11 (6+5) очков.