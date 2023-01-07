Вратарь «Коламбуса» Тарасов считает полезным опыт игры в фарм-клубе
Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов заявил, что считает полезным опыт игры в фарм-клубе.
«Это был достаточно хороший опыт, потому что в прошлом сезоне у меня была травма, и полгода пришлось пропустить. На данном этапе любая игровая практика будет в плюс мне, чтобы вернуть былые кондиции, которые были до травмы. Речь идет о вратарских особенностях, о понимании, как развивается игра, потому что бывает много работы, бывает ее меньше.
Когда тебя каждый раз спускают вниз, это не значит, что я плохо тренировался или работал. Это делается с точки зрения развития, набора кондиций. Еще перед сезоном у меня был разговор с главным тренером и тренером вратарей о том, что будут такие ситуации, когда станут отправлять вниз как раз таки для того, чтобы я как можно больше играл. Потому что нас трое вратарей вверху, ворота одни, поэтому с точки зрения моего развития и прогресса это необходимость", — приводит слова Тарасова ТАСС.
В нынешнем сезоне 23-летний вратарь провел за «Коламбус» 12 матчей, в которых одержал две победы. За фарм-клуб «Коламбуса» «Кливленд» Тарасов из четырех матчей выиграл два.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|39
|25
|14
|56
|2
|Нью-Джерси
|39
|24
|15
|51
|3
|Рейнджерс
|40
|22
|18
|50
|4
|Вашингтон
|42
|22
|20
|50
|5
|Айлендерс
|41
|22
|19
|46
|6
|Питтсбург
|38
|19
|19
|44
|7
|Филадельфия
|39
|15
|24
|37
|8
|Коламбус
|37
|11
|26
|24
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|38
|30
|8
|64
|2
|Торонто
|39
|23
|16
|53
|3
|Тампа-Бэй
|38
|24
|14
|49
|4
|Баффало
|36
|19
|17
|40
|5
|Флорида
|40
|18
|22
|40
|6
|Детройт
|37
|16
|21
|39
|7
|Оттава
|38
|18
|20
|39
|8
|Монреаль
|39
|15
|24
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|40
|23
|17
|52
|2
|Виннипег
|39
|25
|14
|51
|3
|Миннесота
|37
|22
|15
|46
|4
|Нэшвилл
|38
|18
|20
|42
|5
|Колорадо
|37
|19
|18
|41
|6
|Сент-Луис
|39
|19
|20
|41
|7
|Аризона
|38
|13
|25
|31
|8
|Чикаго
|38
|9
|29
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|27
|14
|56
|2
|Лос-Анджелес
|42
|22
|20
|50
|3
|Сиэтл
|37
|21
|16
|46
|4
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|5
|Эдмонтон
|40
|21
|19
|44
|6
|Ванкувер
|38
|17
|21
|37
|7
|Сан-Хосе
|40
|12
|28
|32
|8
|Анахайм
|40
|12
|28
|28
|7.01
|03:00
|
Вашингтон – Нэшвилл
|2 : 3
|7.01
|03:00
|
Детройт – Флорида
|2 : 3
|7.01
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|4 : 2
|7.01
|04:30
|
Чикаго – Аризона
|2 : 0
|7.01
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|4 : 1
|7.01
|06:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|7.01
|21:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|60
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|55
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|36
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|25
|1.86
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|17
|2.20
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|15
|2.25