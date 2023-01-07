Вратарь «Коламбуса» Тарасов считает полезным опыт игры в фарм-клубе

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов заявил, что считает полезным опыт игры в фарм-клубе.

«Это был достаточно хороший опыт, потому что в прошлом сезоне у меня была травма, и полгода пришлось пропустить. На данном этапе любая игровая практика будет в плюс мне, чтобы вернуть былые кондиции, которые были до травмы. Речь идет о вратарских особенностях, о понимании, как развивается игра, потому что бывает много работы, бывает ее меньше.

Когда тебя каждый раз спускают вниз, это не значит, что я плохо тренировался или работал. Это делается с точки зрения развития, набора кондиций. Еще перед сезоном у меня был разговор с главным тренером и тренером вратарей о том, что будут такие ситуации, когда станут отправлять вниз как раз таки для того, чтобы я как можно больше играл. Потому что нас трое вратарей вверху, ворота одни, поэтому с точки зрения моего развития и прогресса это необходимость", — приводит слова Тарасова ТАСС.

В нынешнем сезоне 23-летний вратарь провел за «Коламбус» 12 матчей, в которых одержал две победы. За фарм-клуб «Коламбуса» «Кливленд» Тарасов из четырех матчей выиграл два.