Вратарь «Коламбуса» Тарасов рассказал о настроении в команде на фоне серии поражений
Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов рассказал о настроении в команде на фоне неудачных результатов.
Сегодня, 30 декабря «Блю Джекетс» проиграли «Айлендерс» (1:2) и потерпели седьмое поражение подряд.
«В раздевалке у нас достаточно хорошая атмосфера. Еще много игр впереди, поэтому на данный момент не особо кто-то смотрит в турнирную таблицу, какую-то статистику. Все ребята стараются выкладываться на полную, когда идет игра.
У нас достаточно много травм в этом сезоне, с одной стороны, это плохо, с другой — достаточно много молодых ребят подняли из Американской хоккейной лиги. Никаких упаднических настроений нет: игра прошла, все подумали о ней, на собрании показали видео, почерпнули для себя положительные и отрицательные моменты от этого и работаем дальше. Игры очень часто идут, и порой нет времени сильно обращать на это внимание», — приводит ТАСС слова Тарасова.
«Коламбус» занимает последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 22 очками в 34 матчах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|35
|23
|12
|52
|2
|Нью-Джерси
|35
|22
|13
|46
|3
|Вашингтон
|38
|20
|18
|45
|4
|Питтсбург
|35
|19
|16
|44
|5
|Айлендерс
|37
|21
|16
|44
|6
|Рейнджерс
|37
|19
|18
|44
|7
|Филадельфия
|36
|12
|24
|31
|8
|Коламбус
|34
|10
|24
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|35
|28
|7
|59
|2
|Торонто
|36
|22
|14
|50
|3
|Тампа-Бэй
|34
|22
|12
|45
|4
|Детройт
|34
|15
|19
|37
|5
|Баффало
|33
|17
|16
|36
|6
|Флорида
|36
|16
|20
|36
|7
|Оттава
|35
|16
|19
|35
|8
|Монреаль
|36
|15
|21
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|37
|22
|15
|50
|2
|Виннипег
|36
|22
|14
|45
|3
|Миннесота
|35
|20
|15
|42
|4
|Колорадо
|34
|19
|15
|41
|5
|Сент-Луис
|36
|17
|19
|37
|6
|Нэшвилл
|33
|14
|19
|33
|7
|Аризона
|34
|13
|21
|31
|8
|Чикаго
|34
|8
|26
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|38
|24
|14
|50
|2
|Лос-Анджелес
|39
|21
|18
|48
|3
|Калгари
|37
|17
|20
|41
|4
|Сиэтл
|33
|18
|15
|40
|5
|Эдмонтон
|36
|19
|17
|40
|6
|Ванкувер
|35
|16
|19
|35
|7
|Сан-Хосе
|37
|11
|26
|29
|8
|Анахайм
|36
|10
|26
|24
|30.12
|03:00
|
Баффало – Детройт
|6 : 3
|30.12
|03:00
|
Вашингтон – Оттава
|3 : 4 ОТ
|30.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|2 : 1 Б
|30.12
|03:00
|
Флорида – Монреаль
|7 : 2
|30.12
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|2 : 1
|30.12
|04:00
|
Виннипег – Ванкувер
|4 : 2
|30.12
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|1 : 4
|30.12
|04:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|3 : 1
|30.12
|05:00
|
Аризона – Торонто
|6 : 3
|30.12
|05:00
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|4 : 5 Б
|30.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Филадельфия
|3 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|67
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|37
|52
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|31
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|33
|26
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|35
|25
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|24
|1.90
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|14
|2.19