Федотов выйдет в стартовом составе «Филадельфии» в игре с «Баффало»

Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов выйдет в стартовом составе в матче против «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Игра пройдет в ночь на 6 апреля. Начало — в 02.00 мск.

Федотов пока провел один матч за «Флайерз». В игре с «Айлендерс» Федотов заменил Самуэля Эрссона в начале второго периода и сделал 19 сейвов при 21 броске.

«Филадельфия» с 83 очками в 76 матчах занимает седьмое место в Восточной конференции.