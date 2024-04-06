Овечкин забросил 850-ю шайбу в НХЛ

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». На 4-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин.

Для 38-летнего россиянина этот гол стал 28-м в текущем сезоне. Также у него 33 результативные передачи.

Теперь на счету Овечкина 850 заброшенных шайб за карьеру в североамериканской лиге. Он занимает 2-е место в истории НХЛ. Лидером является Уэйн Гретцки — 894 гола.