Вратарь «Далласа» Эттингер отразил 41 бросок за первые два периода матча с «Калгари»

«Даллас» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ встречается с «Калгари».

По итогам первых двух периодов встречи «Флэймз» нанесли 43 броска по воротам Джейка Эттингера. Голкипер «Старз» пропустил две шайбы.

После двух периодов счет в матче 2:2.