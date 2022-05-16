«Рейнджерс» вышли во второй раунд Кубка Стэнли впервые с 2017 года

«Рейнджерс» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ на своем льду обыграли в овертайме «Питтсбург» со счетом 4:3.

Команда вышла во 2-й раунд Кубка Стэнли впервые с 2017 года. «Питтсбург» четыре года подряд не может пройти первый раунд турнира.

Счет в серии стал 4-3 в пользу «Рейнджерс», которые вышли во второй раунд плей-офф. Команда из Нью-Йорка встретится с «Каролиной».