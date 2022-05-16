«Питтсбург» 4 года подряд не может пройти первый раунд Кубка Стэнли

«Питтсбург» с 2018 года не может пройти первый раунд Кубка Стэнли. Четыре года назад команда в шести матчах обыграла «Филадельфию» и вышла во второй раунд, где сыграла с «Вашингтоном». Ту серию «Питтсбург» проиграл со счетом 2-4.

16 мая «Рейнджерс» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ на своем льду обыграли в овертайме «Питтсбург» со счетом 4:3.

Счет в серии стал 4-3 в пользу «Рейнджерс», которые вышли во второй раунд плей-офф, где встретятся «Каролиной».