Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Вратарь «Аризоны» Просветов рассказал о дебюте в старте в НХЛ

10:15
Теги:

Вратарь «Аризоны» Иван Просветов прокомментировал дебют в стартовом составе в матче регулярного сезона НХЛ против «Колорадо» (2:4).

«Это было просто захватывающе. Мои товарищи отлично поработали сегодня, заблокировав много бросков», — цитирует голкипера журналист Майк Гатник на своей странице в Twitter.

Ранее 22-летний россиянин дважды по ходу сезона выходил на замену в играх с «Колорадо» (3:9) и «Вегасом» (4:7).

После этого матча «Колорадо» с 62 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Аризона» с 43 очками — на пятой строчке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд