Вратарь «Аризоны» Просветов рассказал о дебюте в старте в НХЛ
10:15
Вратарь «Аризоны» Иван Просветов прокомментировал дебют в стартовом составе в матче регулярного сезона НХЛ против «Колорадо» (2:4).
«Это было просто захватывающе. Мои товарищи отлично поработали сегодня, заблокировав много бросков», — цитирует голкипера журналист Майк Гатник на своей странице в Twitter.
Ранее 22-летний россиянин дважды по ходу сезона выходил на замену в играх с «Колорадо» (3:9) и «Вегасом» (4:7).
#Yotes goaltender Ivan Prosvetov on his first NHL start: «It was just exciting... (My teammates) did a really, really good job tonight, blocking a lot of shots.»— Michael Gutnick (@michaelgutnick) April 13, 2021
После этого матча «Колорадо» с 62 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Аризона» с 43 очками — на пятой строчке.
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