Вратарь «Аризоны» Просветов рассказал о дебюте в старте в НХЛ

Вратарь «Аризоны» Иван Просветов прокомментировал дебют в стартовом составе в матче регулярного сезона НХЛ против «Колорадо» (2:4).

«Это было просто захватывающе. Мои товарищи отлично поработали сегодня, заблокировав много бросков», — цитирует голкипера журналист Майк Гатник на своей странице в Twitter.

Ранее 22-летний россиянин дважды по ходу сезона выходил на замену в играх с «Колорадо» (3:9) и «Вегасом» (4:7).

#Yotes goaltender Ivan Prosvetov on his first NHL start: «It was just exciting... (My teammates) did a really, really good job tonight, blocking a lot of shots.»