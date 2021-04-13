«Аризона» в первом матче Просветова в старте проиграла «Колорадо»

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Колорадо» со счетом 2:4.

В составе «Эвеланш» дубль оформил Микко Рантанен, еще по шайбе забросили Брэндон Саад и Натан Маккиннон. «Койотс» ответили точными бросками Майкла Бантинга и Йохана Ларссона, вратарь Иван Просветов впервые вышел на лед с первых минут и отразил 16 бросков, защитник Илья Любушкин закончил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Колорадо» с 62 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Аризона» с 43 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Аризона» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы: Саад — 13 (Жирар, Джост), 12:17 — 1:0. Маккиннон — 17 (бол., Макар, Ландескуг), 29:08 — 2:0. Рантанен — 24 (Маккиннон, Макар), 38:03 — 3:0. Бантинг — 6 (бол., Экман-Ларссон, Кессел), 50:42 — 3:1. Ларссон — 7 (Хант, Голигоски), 53:16 — 3:2. Рантанен — 25 (п.в., Тэйвз), 58:03 — 4:2.

Вратари: Грубауэр — Просветов (57:46 — 58:03, 58:15).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 20 (9+6+5) — 37 (12+11+14).

Наши: Ничушкин (13.17/1/0) — Любушкин (14.33/1/-1).

13 апреля. Денвер. Ball Arena.