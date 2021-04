Защитник «Сан-Хосе» Кныжов нанес травму одноклубнику. Видео

Защитник «Сан-Хосе» Николай Крыжов 13 апреля в матче регулярного сезона НХЛ против «Анахайма» (0:4) нанес травму партнеру по команде Томашу Гертлу.

Видео инцидента опубликовал Twitter Teal Tоwn USA.

В одном из эпизодов Кныжов и Гертл столкнулись в нейтральной зоне, из-за чего чешский нападающий вынужден был покинуть площадку. Больше в матче он не появлялся.

Knyzhov hits Hertl hard and Hertl heads to the dressing room early. #SJSharks #FlyTogether pic.twitter.com/6iL0edLqDm