Генменеджер «Вашингтона» объяснил, почему обменял Врану в «Детройт»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан прокомментировал обмен нападающего Якуба Враны в «Детройт».

«Вместе с Враной мы выиграли Кубок, и он внес в это достойный вклад. Он приятный человек и хороший молодой игрок, обладающий скоростью и мастерством. Но было ощущение, что Якуб не слишком доволен той ролью, в которой его видел тренерский штаб. Хотел больше игрового времени, больше ответственности. Это перетягивание каната между ним и тренерами сейчас было бы лишним, и мы постарались избавиться от возможного негатива.

Мы ни на кого не оглядывались. Единственное, к чему мы стремились, — это улучшить свою команду", — цитирует Маклеллана русскоязычный сайт НХЛ.

Врана стал частью сделки по переходу в «Вашингтон» форварда Энтони Манты. Помимо Враны, «Детройт» получил Рихарда Паника, а также два драфт-пика: в первом раунде драфта 2021 года и во втором раунде драфта 2022 года.