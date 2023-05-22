Впервые в истории Кубка Стэнли все 4 матча финалов конференций завершились в овертаймах

«Вегас» во втором матче финальной серии Западной конференции НХЛ обыграл в овертайме «Даллас» со счетом 3:2.

Таким образом, впервые в истории лиги все четыре матча полуфиналов Кубка Стэнли завершились в овертаймах.

В первом матче между «Далласом» и «Вегасом» победу одержали «Голден Найтс» со счетом 4:3 ОТ.

В финале «Востока» «Флорида» дважды обыграла «Каролину» в овертаймах — 3:2 и 2:1.