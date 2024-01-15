Воронков сделал дубль в матче с «Ванкувером»

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» — 3:3. 23-летний россиянин забросил 9-ю шайбу в сезоне.

Ранее в этой встрече форвард прервал 6-матчевую безголевую серию.

Теперь на его счету 22 (9+13) очка в 38 играх регулярки.