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Сегодня, 23:32

«Питтсбург» прервал 9-матчевую победную серию «Сиэтла», Малкин отдал голевую передачу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Питтсбург» — «Сиэтл».
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» дома обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Победу хозяевам принесли гол Дрю О'Коннора и дубль Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин отметился голевой передачей.

У «Сиэтла» прервалась 9-матчевая победная серия. С 47 очками команда занимает девятое место в Западной конференции после 43 матчей.

«Питтсбург» (48 очков) поднялся на девятое место на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Сиэтл» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: О`Коннор — 6 (Раст, Малкин), 20:49 — 1:0. Кросби — 25 (Летанг, Ракелль), 23:32 — 2:0. Кросби — 26 (п.в., Ракелль, Карлссон), 57:39 — 3:0.

Вратари: Джерри — Даккорд (57:30 — 57:39).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (12+12+9) — 21 (6+9+6).

Наши: Малкин (16.51/2/+1) — -.

15 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Источник: Таблица НХЛ
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сиэтл Кракен
2
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 42 27 15 56
2 Каролина 42 24 18 53
3 Филадельфия 43 23 20 52
4 Питтсбург 42 21 21 48
5 Айлендерс 42 19 23 48
6 Нью-Джерси 40 22 18 47
7 Вашингтон 41 20 21 46
8 Коламбус 43 13 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 42 25 17 59
2 Флорида 42 27 15 56
3 Торонто 41 21 20 50
4 Детройт 43 22 21 49
5 Тампа-Бэй 44 22 22 49
6 Баффало 44 19 25 42
7 Монреаль 42 17 25 41
8 Оттава 38 15 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 60
2 Колорадо 43 28 15 59
3 Даллас 42 25 17 55
4 Нэшвилл 43 24 19 49
5 Аризона 41 21 20 44
6 Сент-Луис 41 21 20 44
7 Миннесота 42 17 25 39
8 Чикаго 43 12 31 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 43 29 14 61
2 Вегас 43 24 19 53
3 Лос-Анджелес 39 20 19 48
4 Эдмонтон 39 23 16 47
5 Сиэтл 43 19 24 47
6 Калгари 43 20 23 45
7 Анахайм 42 14 28 29
8 Сан-Хосе 44 10 34 23
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15.01 03:00
Торонто – Детройт
 2 : 4
15.01 21:00
Питтсбург – Сиэтл
 3 : 0
15.01 21:00
Флорида – Анахайм
 - : -
15.01 21:00
Баффало – Сан-Хосе
 3 : 0
15.01 21:00
Коламбус – Ванкувер
 4 : 3 Б
15.01 21:00
Бостон – Нью-Джерси
 3 : 0
15.01 23:00
Каролина – Лос-Анджелес
 - : -
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Вратари (КН)
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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 72
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 43 69
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 42 59
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 40 33
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 42 31
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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