Воронков подрался в своем первом матче в НХЛ

Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков стал участником драки в своем дебютном матче в НХЛ.

На 5-й минуте матча регулярного чемпионата против «Монреаля» 23-летний россиянин применил силовой прием против Арбера Джекая. Поднявшись со льда, защитник «Канадиенс» схватил Воронкова, после чего завязалась потасовка. Оба игрока получили пятиминутные штрафы за драку.

Воронков проводит первый матч в НХЛ. В четырех матчах за «Кливленд» в АХЛ он сделал одну голевую передачу.