Фетисов: «Овечкин — самый влиятельный спортсмен в России»

Бывший хоккеист сборной СССР Владислав Фетисов оценил игру капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в последних матчах.

«У любого спортсмена бывают удачные и неудачные серии. Думаю, Овечкин сам хотел преодолеть безголевую серию и у него пошла игра. Александр самый влиятельный спортсмен в России и пожелаю ему, чтобы он всегда забивал свои шайбы и не расстраивался по пустякам», — приводит слова Фетисова Sport24.

На данный момент голевая серия Овечкина составляет 6 матчей. Всего в нынешнем сезоне НХЛ российский нападающий провел 49 матчей, в которых набрал 37 (14+23) очков.

«Вашингтон» находится на 11-м месте в Восточной конференции, набрав 54 очка в 52 матчах.