Плющев: «Хорошо, что Панарин и Тарасенко знают друг друга и говорят на одном языке»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал обмен нападающего Владимира Тарасенко, выступающего в НХЛ, из «Сент-Луиса» в «Нью-Йорк».

«Думаю, для обмена были какие-то причины, тем более что разговор шел уже давно, Владимир сам инициировал какие-то запросы. Не могу сказать, что мы владеем ситуацию и знаем, чем это было вызвано. Что касается связки Панарин — Тарасенко, они играли вместе в молодежной сборной, но это было очень давно. Потом, вопрос совсем в другом: как тренеры будут использовать Тарасенко и Панарина. Мало что зависит от желания игроков, есть интересы клуба, и этим интересы подвержены руководители на любом уровне. Будет эта связка или нет, сложно сказать. Но то, что они знают друг друга и говорят на одном языке, думаю, уже хорошо. В коллективе должна быть своя поддержка», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

31-летний хоккеист выступает за «Блюз» с 2013 года. В текущем сезоне НХЛ Тарасенко сыграл в составе команды 38 матчей и набрал 29 (10+19) очков.