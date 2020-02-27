Владимир Крикунов: «У Овечкина не было никаких головокружений от успеха. Он всегда был нормальным человеком»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов в интервью «СЭ» рассказал о работе в московском клубе с форвардом Александром Овечкиным.

— Вы пришли в «Динамо» на смену Зинэтуле Билялетдинову перед сезоном локаута в НХЛ. С Овечкиным тогда не были знакомы?

— Нет. Но общий язык нашли легко. Какие с Сашкой могут быть проблемы? Он раньше всех приходил, позже всех уходил, готов был тренироваться с утра до вечера. Все время придумывал что-то — например, бороться на коньках. Самым натуральным образом — чтобы друг друга завалить. В основном они это делали с Ильей Никулиным. Со льда выгнать его было невозможно, трудолюбие страшное!

— Овечкина же как раз перед тем сезоном «Вашингтон» выбрал на драфте под общим 1-м номером. Неужели никакого звезднячка это за собой не повлекло?

— Нет. Никаких головокружений от успеха. Он в этом плане всегда был абсолютно нормальным человеком.

— Кстати, уехал бы он в НХЛ сразу после драфта-2004, на котором его выбрали под первым номером, если бы не локаут?

— На тот сезон Саша хотел остаться и играть здесь. А как он уехал — могу рассказать. Он ушел из «Динамо» в Омск. Там ему дали очень хорошие деньги, которых у нас не было.

Президентом у нас тогда был Анатолий Харчук, и я ему говорю: «Давай не будем усиливать «Авангард», у них команда и так мощная. Давай подтвердим эту же зарплату, и он останется нашим игроком (Овечкин был ограниченно свободным агентом и не имел права играть за другой клуб, если старый объявлял, что готов платить ему те же деньги, что и новый, — Прим. И.Р.). Харчук говорит: «Где я найду такие деньги?!» Я ему: «Да он не останется. Уедет тогда в НХЛ».

А я это знал точно, так сказать, из оперативной информации. Харчук усомнился: «А вдруг останется?» — «Да не останется. Давай подтвердим. Зато его в Омске не будет». После чего мы подтверждаем его зарплату, он уезжает в НХЛ и начинает успешно там играть.

— А если бы не подтвердили — остался бы он в Омске или тоже уехал?

— Остался бы в Омске. У него уже были все договоренности, подписанный контракт. Просто последнее слово было за нами. Мы подтвердили, и они обалдели. (Игорь Рабинер)

Полное интервью с Владимиром Крикуновым читайте здесь.