«Торонто» победил «Виннипег» на выезде, Самсонов отразил 24 броска

«Торонто» на выезде обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Защитник гостей Морган Райлли и форвард «Мэйпл Лифс» Митч Марнер сделали по две результативные передачи.

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 24 из 26 бросков.

«Мэйпл Лифс» одержали третью победу подряд и поднялись на шестое место в таблице Восточной конференции с 58 очками в 47 матчах.

«Виннипег» идет на четвертой строчке «Запада» с 65 очками в 47 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Торонто» — 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)

Голы: Самберг — 1, 4:13 — 1:0. Ривз — 2 (Грегор), 19:11 — 1:1. Таварес — 13 (бол., Райлли, Марнер), 41:54 — 1:2. Мэттьюс — 40 (бол., Марнер, Райлли), 55:28 — 1:3. Бенуа — 1 (п.в.), 58:22 — 1:4. Эпплтон — 9 (Иафалло, Моррисси), 59:48 — 2:4.

Вратари: Хеллибак — Самсонов.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 26 (7+12+7) — 30 (8+14+8).

Наши: Наместников (15.56/2/0) — -.

28 января. Виннипег. Canada Life Centre. 15225 зрителей