«Питтсбург» обыграл «Монреаль» в овертайме

«Питтсбург» дома обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник хозяев Маркус Петтерсон.

«Питтсбург» поднялся на девятое место в таблице Восточной конференции с 51 очком в 46 матчах.

«Монреаль» идет на 14-й строчке с 48 очками в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Гуле — 4 (Мэтисон, Кофилд), 15:53 — 0:1. Эллер — 9 (Пуустинен, Ракелль), 24:05 — 1:1. Слафковски — 7 (бол., Монахэн, Сузуки), 32:23 — 1:2. Гюнцель — 22 (Кросби, Петтерссон), 50:03 — 2:2. Петтерссон — 2 (Ракелль, Малкин), 62:43 — 3:2.

Вратари: Джерри — Аллен.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 33 (13+14+5+1) — 27 (10+11+5+1).

Наши: Малкин (19.48/2/+1) — -.

28 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18377 зрителей