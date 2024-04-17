«Виннипег» победил «Сиэтл»

«Виннипег» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Для «Кракен» это четвертое поражение подряд.

Форвард «Джетс» Кайл Коннор оформил дубль. Он завершил регулярку с 61 (34+27) очком.

«Виннипег» с 108 очками занимает 2-е место в Западной конференции, но у «Ванкувера» еще игра в запасе. «Сиэтл» идет на 12-й строчке — 79 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Сиэтл» — 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Коннор — 33 (Шайфли, Моррисси), 10:33 — 1:0. Татар — 9 (Белльмар), 18:38 — 1:1. Коннор — 34 (Моррисси, Шайфли), 19:54 — 2:1. Элерс — 25 (Тоффоли, Пионк), 22:30 — 3:1. Гурд — 9 (Эванс, Танев), 25:11 — 3:2. Картье — 10 (Гурд), 38:13 — 3:3. Тоффоли — 33 (бол., Элерс, Пионк), 51:40 — 4:3.

Вратари: Хеллибак — Грубауэр (58:31 — 58:35, 59:04 — 59:07, 59:21).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 24 (6+11+7) — 23 (8+9+6).

Наши: Наместников (14.45/1/0) — -.

17 апреля. Виннипег. Canada Life Centre.