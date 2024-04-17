«Флорида» выиграла у «Торонто». Тарасенко набрал одно очко

«Флорида» обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий «Пантерз» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. В этом сезоне у него 55 (23+32) очков.

«Флорида» одержала четвертую победу подряд и завершили регулярку на 3-й строчке в Восточной конференции. «Торонто» занял 5-ю строчку — 102 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Торонто» — 5:2 (0:2, 4:0, 1:0)

Голы: Марнер — 27 (бол., Райлли, Нюландер), 3:25 — 0:1. Грегор — 6, 11:18 — 0:2. Верхэге — 35 (Беннетт, Ткачак), 20:28 — 1:2. Беннетт — 20 (Форслинг, Ткачак), 30:32 — 2:2. Райнхарт — 56 (Барков), 30:42 — 3:2. Монтур — 8 (Барков, Тарасенко), 33:42 — 4:2. Райнхарт — 57 (п.в., Луостаринен), 57:40 — 5:2.

Вратари: Столарз — Уолл (56:45 — 57:40, 57:51).

Штраф: 14 — 16.

Броски: 42 (6+29+7) — 26 (14+4+8).

Наши: Куликов (18.06/0/+1), Тарасенко (15.27/5/+2) — Любушкин (17.19/0/-3).

17 апреля. Санрайз. Amerant Bank Arena.