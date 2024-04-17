«Флорида» выиграла у «Торонто». Тарасенко набрал одно очко
«Флорида» обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Российский нападающий «Пантерз» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. В этом сезоне у него 55 (23+32) очков.
«Флорида» одержала четвертую победу подряд и завершили регулярку на 3-й строчке в Восточной конференции. «Торонто» занял 5-ю строчку — 102 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Торонто» — 5:2 (0:2, 4:0, 1:0)
Голы: Марнер — 27 (бол., Райлли, Нюландер), 3:25 — 0:1. Грегор — 6, 11:18 — 0:2. Верхэге — 35 (Беннетт, Ткачак), 20:28 — 1:2. Беннетт — 20 (Форслинг, Ткачак), 30:32 — 2:2. Райнхарт — 56 (Барков), 30:42 — 3:2. Монтур — 8 (Барков, Тарасенко), 33:42 — 4:2. Райнхарт — 57 (п.в., Луостаринен), 57:40 — 5:2.
Вратари: Столарз — Уолл (56:45 — 57:40, 57:51).
Штраф: 14 — 16.
Броски: 42 (6+29+7) — 26 (14+4+8).
Наши: Куликов (18.06/0/+1), Тарасенко (15.27/5/+2) — Любушкин (17.19/0/-3).
17 апреля. Санрайз. Amerant Bank Arena.
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|30
|111
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|8
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|30
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|И
|В
|П
|О
|1
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|81
|51
|30
|111
|2
|Виннипег
|81
|51
|30
|108
|3
|Колорадо
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|49
|32
|105
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
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|81
|43
|38
|91
|6
|Миннесота
|81
|39
|42
|88
|7
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|81
|35
|46
|75
|8
|Чикаго
|80
|23
|57
|51
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|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|80
|49
|31
|107
|2
|Эдмонтон
|80
|49
|31
|104
|3
|Лос-Анджелес
|81
|43
|38
|97
|4
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|80
|44
|36
|96
|5
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|80
|37
|43
|79
|6
|Сиэтл
|81
|33
|48
|79
|7
|Анахайм
|81
|26
|55
|57
|8
|Сан-Хосе
|81
|19
|62
|47
|17.04
|02:00
|
Монреаль – Детройт
|4 : 5 Б
|17.04
|02:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 2
|17.04
|02:00
|
Коламбус – Каролина
|6 : 3
|17.04
|02:00
|
Бостон – Оттава
|1 : 3
|17.04
|02:30
|
Флорида – Торонто
|5 : 2
|17.04
|03:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|17.04
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|- : -
|17.04
|05:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|80
|142
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|81
|138
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|132
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|80
|69
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|82
|57
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|79
|56
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
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Нэшвилл
|2
|1.41
|
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Фредерик Андерсен
Каролина
|16
|1.84