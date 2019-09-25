«Виннипег» проиграл «Калгари», Куликов и Чибисов очков не набрали

«Калгари» обыграл «Виннипег» в контрольном матче (2:0). Российские игроки «Джетс» Андрей Чибисов и Дмитрий Куликов очков не набрали.

НХЛ

Контрольный матч

«Калгари» — «Виннипег» — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Монахэн — 2 (бол., Годро, Джиордано), 33:37 — 1:0. Беннетт — 2 (Баклунд, Фролик), 34:10 — 2:0.

Вратари: Риттих — Комри (Бердин, 40:00).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 33 (7+13+13) — 20 (6+4+10).

Наши: — - Куликов (21.49/0/0), Чибисов (14.33/1/0).

25 сентября. Калгари. Scotiabank Saddledome.