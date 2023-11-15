«Виннипег» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

За «Джетс» дублями отметились Кайл Коннор и Николай Элерс, а также по шайбе забросили Коул Перфетти и Морган Бэррон. У «Дэвилз» отличились Тимо Майер, Джон Марино и Доусон Мерсер.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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