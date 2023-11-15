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Сегодня, 08:28

Игрок «Вегаса» ударил Овечкина клюшкой в шею, судьи не засчитали фол

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото «СЭ»

Защитник «Вегаса» Брэйден Макнэбб ударил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина клюшкой в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 3:0.

На первой минуте первого периода Овечкин пытался отобрать шайбу, но Макнэбб успел отдать передачу и поднял клюшку вверх, задев россиянина. Форвард после этого упал на лед, а затем оправился на скамейку запасных, где ему оказали медицинскую помощь.

Арбитры сначала зафиксировали нарушение правил, но затем его отменили.

Овечкин в матче с «Вегасом» не набрал очков. «Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции.

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Вегаса&raquo;. Овечкин не забил, но «Вашингтон» обыграл чемпиона. Команду затащил вратарь
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
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2 Вашингтон 14 8 6 18
3 Каролина 15 9 6 18
4 Питтсбург 14 8 6 16
5 Нью-Джерси 14 7 7 15
6 Филадельфия 15 7 8 15
7 Айлендерс 14 5 9 13
8 Коламбус 16 4 12 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 15 12 3 26
2 Флорида 14 9 5 19
3 Детройт 15 8 7 18
4 Торонто 15 8 7 18
5 Тампа-Бэй 16 6 10 16
6 Монреаль 16 7 9 16
7 Баффало 16 7 9 15
8 Оттава 13 6 7 12
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 15 11 4 23
2 Колорадо 14 9 5 18
3 Виннипег 15 8 7 18
4 Сент-Луис 14 8 6 17
5 Аризона 15 7 8 16
6 Миннесота 15 5 10 12
7 Чикаго 13 5 8 10
8 Нэшвилл 15 5 10 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 16 12 4 25
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3 Лос-Анджелес 14 8 6 19
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6 Калгари 15 5 10 12
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15.11 03:00
Баффало – Бостон
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15.11 03:00
Вашингтон – Вегас
 3 : 0
15.11 04:00
Сент-Луис – Тампа-Бэй
 5 : 0
15.11 04:00
Нэшвилл – Анахайм
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Виннипег – Нью-Джерси
 6 : 3
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Даллас – Аризона
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15.11 06:30
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Давид Пастрняк

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Бостон

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Артемий Панарин

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Рейнджерс

 14 24
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 15 13
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 15 13
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Брок Босер

Ванкувер

 15 12
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
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Джереми Суэймен

Бостон

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