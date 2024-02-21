«Виннипег» — «Миннесота»: видеообзор матча

«Виннипег» на своем льду обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Теперь на его счету 59 (24+35) очков.

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