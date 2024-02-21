«Колорадо» выиграл у «Ванкувера». Георгиев сделал 24 сэйва

«Колорадо» на своем льду одержал победу над «Ванкувером» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Кэнакс» потерпели третьей поражение подряд.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 24 из 25 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Колорадо» набрал 74 очка и поднялся на 3-е место в Западной конференции. «Ванкувер» лидирует — 80 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Ванкувер» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Миллер — 28 (Босер, Хьюз), 10:46 — 0:1. Джохансен — 12 (Джонсон, Тэйвз), 22:54 — 1:1. Джохансен — 13 (Паризе), 41:35 — 2:1. Лехконен — 7 (п.в., Маккиннон, Рантанен), 59:32 — 3:1.

Вратари: Георгиев — Демко (58:49 — 59:32).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (7+11+9) — 25 (7+10+8).

Наши: — - Задоров (15.53/1/0), Михеев (11.30/2/-1).

21 февраля. Денвер. Ball Arena.