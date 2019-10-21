«Виннипег» Куликова в серии буллитов обыграл «Эдмонтон», команды не забили ни одного гола

«Виннипег» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Эдмонтон» — 1:0. Свои попытки у победителей реализовали Кайл Коннор и Патрик Лайне. Майк Смит отразил 23 броска из 23, Коннор Хеллебайк — 28 из 28.

На счету Дмитрия Куликова 2 броска в створ, силовой прием и 2 блок-шота за 19.17 на льду (2.19 — в меньшинстве).

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