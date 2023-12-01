«Виннипег» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» победил «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Эдмонтон» поднялся на 12-е место в таблице Западной конференции с 19 очками в 22 матчах. «Виннипег» идет на шестой строчке с 26 очками в 22 играх.