«Баффало» — «Каролина»: видеообзор матча

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«Баффало» дома обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Каролина» занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 74 очками в 58 матчах.

«Баффало» идет на 13-й строчке с 58 очками в 58 играх.