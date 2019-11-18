Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов по итогам игрового дня, сообщает официальны сайт лиги.

Третье звездой назван голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери. В игре с «Калгари» (6:0) он отразил все 34 броска по своим воротам.

Второй звездой призван нападающий «Чикаго» Кирби Дак. В матче с «Баффало» (4:1) он забросил две шайбы, в том числе победную. Канадец стал четвертым в истории «Блэкхокс» 18-летним игроком, набиравшим очки не менее чем в четырех матчах чемпионата НХЛ подряд.

Первой звездой стал нападающий «Голден Найтс» Вильям Карлссон. Швед набрал 3 (2+1) очка в игре против «Флэймз».

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