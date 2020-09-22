Виктор Хедман: «Василевский сделал несколько важнейших сэйвов»

Защитник «Тампы» Виктор Хедман после завершения второго матча серии против «Далласа» (3:2) заявил, что игроки «Старз» действовал довольно грязно в этой встрече.

— Возможно, если бы мы уступали 0:3, то тоже старались бы залезть сопернику под кожу и вывести его из себя, — цитирует Хедмана сайт НХЛ. — Конечно, не стоит поддаваться на провокации. Нашим бригадам меньшинства пришлось потрудиться, чтобы отстоять преимущество в счете. Хорошо, Васи (прим. «СЭ» — Андрей Василевский) сделал несколько важнейших сэйвов.

В конце мы вернулись к хоккею, который обычно приносит нам успех, — забросам в глубину и активному форчеку. Собственно, именно такая игра, а не обмен удалениями, лучший ответ, когда соперник отыгрывает две шайбы и делает отставание минимальным.