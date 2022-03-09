Видео 766 гола Овечкина в НХЛ. Он вышел на третье место в истории лиги

Овечкина вышел на третье место по голам в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В середине второго периода он сравнял счет, а в концовке встречи поразил пустые ворота соперника. Вторая шайба стала для него 766-й в карьере.

По количеству голов в НХЛ он догнал Яромира Ягра. Теперь они делят третье место в истории лиги и являются самыми результативными европейцами.

Также россиянин приблизился у Бретту Халлу в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Ему осталось набрать 1 очко, чтобы сравняться с легендарным американцем.