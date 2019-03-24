"Вегас" в овертайме уступил "Детройту"

"Детройт" обыграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в оверайме. Победная шайба на счету нападающий Энтони Манты.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Детройт" - 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Гленденинг - 10 (Атанасиу, Хирозе), 3:06 - 0:1. Икин - 20, 34:43 - 1:1. Смит - 18 (мен.), 50:12 - 2:1. Манта - 18 (бол., Атанасиу, Крунвалль), 51:17 - 2:2. Манта - 19 (Ривз, Шмидт, Ларкин), 60:19 - 2:3.

Вратари: Суббан - Ховард.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 30 (10+8+12+0) - 30 (9+10+10+1).

Наши: Зыков (10.15/2/0) - -.

24 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.