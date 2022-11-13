«Сент-Луис» прервал серию «Вегаса» из 9 побед подряд, Барбашев забросил одну шайбу

«Сент-Луис» обыграл «Вегас» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В составе гостей отличились Брэндон Саад, Иван Барбашев и Райан О'Райлли. У хозяев забросили Райлли Смит и Фил Кессел.

«Сент-Луис» одержал вторую победу подряд после серии из 8 поражений. Команда занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Западной конференции с 10 очками в 13 матчах.

«Вегас» лидирует в таблице Западной конференции с 26 очками в 16 играх. «Сент-Луис» прервал серию «Голден Найтс» из 9 побед подряд.

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«Вегас» — «Сент-Луис» — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы: Саад — 2 (Росен, О`Райлли), 9:47 — 0:1. Смит — 8 (мен., Стивенсон), 10:46 — 1:1. Кессел — 3 (Карлссон, Коттер), 22:43 — 2:1. Барбашев — 2 (Шенн), 36:06 — 2:2. О`Райлли — 3 (Лейво, Миккола), 36:46 — 2:3.

Вратари: Хилл (57:56) — Биннингтон.

Штраф: 8 — 0.

Броски: 37 (6+9+22) — 28 (4+19+5).

Наши: — - Александров (8.42/1/0), Барбашев (16.05/2/+1), Бучневич (19.21/2/0), Тарасенко (18.32/2/-1).

13 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena. 18343 зрителя.