Вратарь забил гол в АХЛ. Он играет за фарм-клуб «Миннесоты» Капризова

Вратарь фарм-клуба «Миннесоты» «Айова Уайлд» Йеспер Воллстедт забросил шайбу в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Чикаго» (5:2).

Голкипер отличился в конце матча, он нанес точный бросок от своих ворот в пустые ворота соперника.

20-летний Воллстедт был выбран «Миннесотой» под 20-м номером драфта НХЛ-2020, в мае 2022 года он подписал контракт с клубом на 3 года.